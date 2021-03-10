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- Top sektirerek ip atlayan İngiliz sporcu rekor kırdı
Top sektirerek ip atlayan İngiliz sporcu rekor kırdı
İngiltere'de yaşayan Liv Cooke, ip atlayarak 30 saniyede 62 kez top sektirip, adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.
- DHA
- 10.03.2021 - 16:44
- Güncelleme : 10.03.2021 - 17:32
Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda jüri önünde rekor denemesi yaptı.
Cooke, ip atlayarak, 30 saniyede 62 kez top sektirdi.
ADINI YAZDIRDI
Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Cooke, dünyada en fazla top sektirerek ip atlayan kadın sporcu oldu.
Top sektirerek ip atlayan İngiliz sporcu rekor kırdı VİDEO