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    Top sektirerek ip atlayan İngiliz sporcu rekor kırdı

    İngiltere'de yaşayan Liv Cooke, ip atlayarak 30 saniyede 62 kez top sektirip, adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdı.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 17:32
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    Top sektirerek ip atlayan İngiliz sporcu rekor kırdı

    Futbolcu ve spor sunucusu Liv Cooke, Londra'daki Wembley Stadyumu'nda jüri önünde rekor denemesi yaptı.

    Cooke, ip atlayarak, 30 saniyede 62 kez top sektirdi.

    ADINI YAZDIRDI

    Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Cooke, dünyada en fazla top sektirerek ip atlayan kadın sporcu oldu.

    Top sektirerek ip atlayan İngiliz sporcu rekor kırdı VİDEO

    Liv Cooke

    Liv Cooke

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