Trabzonlu taraftar 2 bin 500 keçiyi bordo-mavi renklere boyadı

Trabzonlular takımlarına olan bağlılıklarıyla tanınır.
Birçok ilde yaşayan futbolseverler İstanbul temsilcisi olan takımları tutarken, Karadeniz ekibinde durum böyle değil. Trabzon'un büyük bir kısmı doğup büyüdükleri bordo-mavi renklere gönül veriyor.
Onlardan biri de Ramazan Aysoy...
Trabzonspor fanatiği olan besici Ramazan Aysoy, yaklaşık 2 bin 500 tane keçi ve koçunun boynuzunu bordo-maviye boyadı.
Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yaşayan ve Trabzonspor fanatiği olan Ramazan Ayson (28), keçi ve koçlarının boynuzları bordo-maviye boyadı.
"2 BİN 500 BOYNUZ BOYADIM"
İlçenin yaylalarında yıllardır besicilik yapan Ayson, Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle hayvanlarının boynuzunu boyadığı belirterek, “7-8 yaşından beri babadan ve dededen kalan besiciliği sürdürüyorum. Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte Trabzonspor sevdalısı olarak mutlu olduk. Sevincimizi koçlarımızın, koyunlarımızın boynuzunu bordo-mavi yaparak göstermeye çalıştık. Yaklaşık 2 bin 500 hayvanımın boynuzunu bu şekilde boyadım. 50 kutu boya kullandım. 2 gün boyama işlemi sürdü” dedi.
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