Trabzonlu taraftar 2 bin 500 keçiyi bordo-mavi renklere boyadı Trabzonspor fanatiği besici yaklaşık 2 bin 500 keçi ve koçun boynuzunu bordo-mavi renklerle süsledi.

Haber Merkezi

Trabzonlular takımlarına olan bağlılıklarıyla tanınır.

Birçok ilde yaşayan futbolseverler İstanbul temsilcisi olan takımları tutarken, Karadeniz ekibinde durum böyle değil. Trabzon'un büyük bir kısmı doğup büyüdükleri bordo-mavi renklere gönül veriyor.

Onlardan biri de Ramazan Aysoy...

Trabzonspor fanatiği olan besici Ramazan Aysoy, yaklaşık 2 bin 500 tane keçi ve koçunun boynuzunu bordo-maviye boyadı.

Trabzon’un Köprübaşı ilçesinde yaşayan ve Trabzonspor fanatiği olan Ramazan Ayson (28), keçi ve koçlarının boynuzları bordo-maviye boyadı.

"2 BİN 500 BOYNUZ BOYADIM"

İlçenin yaylalarında yıllardır besicilik yapan Ayson, Karadeniz ekibinin yeni teknik direktörü Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle hayvanlarının boynuzunu boyadığı belirterek, “7-8 yaşından beri babadan ve dededen kalan besiciliği sürdürüyorum. Şenol Güneş’in gelmesiyle birlikte Trabzonspor sevdalısı olarak mutlu olduk. Sevincimizi koçlarımızın, koyunlarımızın boynuzunu bordo-mavi yaparak göstermeye çalıştık. Yaklaşık 2 bin 500 hayvanımın boynuzunu bu şekilde boyadım. 50 kutu boya kullandım. 2 gün boyama işlemi sürdü” dedi.