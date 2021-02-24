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- Trafik kazası geçiren Tiger Woods ameliyata alındı
Trafik kazası geçiren Tiger Woods ameliyata alındı
Los Angeles trafik kazası geçiren ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods, hastaneye kaldırıldı. Bacaklarından yaralanan Woods, ameliyata alındı.
- Haber Merkezi
- 24.02.2021 - 08:56
- Güncelleme : 24.02.2021 - 09:05
Los Angelas’ta sabah gerçekleşen kazada arabasında yalnız olan Tiger Woods’un aracının ters döndü.
Araçtan ilk yardım görevlilerince çıkarılan ünlü golfçü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
KAZANIN NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR
Menajeri Mark Steinberg, Tiger Woods'un ameliyata alındığını duyururken Woods'un bacaklarından yaralandığı belirtildi.
Ciddi kaza sonrası efsane sporcunun araçtan kesici alet yardımıyla çıkarıldığı öğrenilirken, kazanın nedeninin henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.
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