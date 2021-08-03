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    Tsimanouskaya'ya, Polonya insani vize verdi

    Polonya, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katıldığı takım antrenörlerini eleştirmesi sonrası ülkesine gönderilmeyi reddeden Belaruslu sprinter Krystsina Tsimanouskaya'ya, "insani vize" sağladı.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 03.08.2021 - 16:45
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    Tsimanouskaya'ya, Polonya insani vize verdi

    Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Przydacz, ülkesinin Belaruslu sporcuya insani vize verdiğini açıkladı.

    Przydacz, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, sporculuk kariyerini sürdürmesi için 24 yaşındaki Tsimanouskaya için ne gerekiyorsa yapılacağını ifade etti.

    Haberde, Polonya'nın Tokyo Büyükelçiliğine dün giriş yapan Tsimanouskaya'nın, resmi işlemler sonrası Polonya'ya gideceği bildirildi.

    Kyodo ajansının haberine göre, sosyal medyaya yüklenen videoda, kadın koşucu Tsimanouskaya'nın, takım koçlarını eleştirdiği görülmüştü.

    Tsimanouskaya ya, Polonya insani vize verdi #1

    ÜLKESİNE GÖNDERİLMEK İSTENMİŞTİ

    Videoda "Baskı altına alındım ve rızam olmadan beni ülkeme geri göndermeye çalışıyorlar." ifadesini kullanan Tsimanouskaya, ülkesine geri gönderilmek istenmişti.

    Tokyo'daki Haneda Havalimanı'ndan kalkış yapacak uçağa binmeyi reddeden Tsimanouskaya, yerel emniyet güçlerinden koruma statüsü talebinde bulunmuştu.

    Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, Tsimanouskaya'nın geceyi Haneda yakınlarında bir otelde geçirdiğini ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ile yerel emniyet güçlerinin irtibat halinde olduğunu söylemişti.

    Tsimanouskaya ya, Polonya insani vize verdi #2

    KOMİTE BAŞKANI LUKAŞENKO’NUN OĞLU

    Olaya yönelik Belarus Ulusal Olimpik Komitesi'nden açıklama beklediklerini söyleyen Adams, "IOC ve Tokyo 2020, gelecek günlerde atılacak sonraki adıma karar vermek üzere Japon otoriteleriyle iletişim kurmaya devam edecek." demişti.

    Komite başkanlığını, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun oğlu Viktor Lukaşenko'nun yürüttüğü biliniyor.

    Tsimanouskaya ya, Polonya insani vize verdi #3

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