Tuğba Danışmaz, Avrupa Salon Şampiyonası'nda 5. oldu

AA & Ensonhaber

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde düzenlenen Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 2. gün akşam seansındaki yarışmalarla devam etti.

Üç adım atlamada Avrupa şampiyonluğu ünvanını korumak için mücadele eden Tuğba, ilk hakkındaki 13.79 metrelik derecesi sonrası 5 hakkında da faul yaparak 5. sırada kaldı.

ERSU ŞAŞMA VEDA ETTİ

Erkekler sırıkla atlama elemelerinde mücadele eden Ersu Şaşma ise 5.45 metreyi 3 denemede de geçemeyerek şampiyonaya veda etti.