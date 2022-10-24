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    Türk yüzücü Emre Seven, 39 kilometreyi 15 saatte yüzdü

    Adana'nın Karataş ilçesinden Akdeniz'e açılan yüzücü Emre Seven, 39 kilometrelik mesafeyi doktor kontrolünde 15 saatte tamamlayarak İskenderun Körfezi'ne çıktı.
    • 24.10.2022 - 02:20
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    Türk yüzücü Emre Seven, 39 kilometreyi 15 saatte yüzdü

    Boğaziçi Olimpik Yüzme Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk Türk yüzücü olarak tanınan 48 yaşındaki Emre Seven, İskenderun Körfezi'ne çıkmak için saat 05.00'te Adana'nın Karataş ilçesinden Akdeniz'e yüzerek açıldı.

    Fenalaştı, ayakta tedavi görüp denize döndü

    DHA'nın haberine göre; İskenderun yakınlarında saat 17.00 sıralarında fenalaşan Seven, tekneye alınarak doktor muayenesinden geçirildi. Ayakta tedavisi tamamlanan Seven, tekneden denize atlayarak saat 20.00'de İskenderun Körfezi'ne çıktı.

    Türk yüzücü Emre Seven, 39 kilometreyi 15 saatte yüzdü #1

    39 kilometreyi 15 saatte yüzdü

    Seven, 39 kilometrelik maratonu, doktor kontrolünde 15 saatte tamamladı. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı tarafından karşılanan Seven, daha sonra sağlık kontrolü için ambulansa alındı. Yapılan kontrolde Seven'in durumunun iyi olduğu belirlendi.

    Türk yüzücü Emre Seven, 39 kilometreyi 15 saatte yüzdü #2

    Türk yüzücü Emre Seven, 39 kilometreyi 15 saatte yüzdü #3

    Türk yüzücü Emre Seven, 39 kilometreyi 15 saatte yüzdü #4

    Türk yüzücü Emre Seven, 39 kilometreyi 15 saatte yüzdü #5


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