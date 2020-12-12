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- Türkiye, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci oldu
Türkiye, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci oldu
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
- Haber Merkezi
- 12.12.2020 - 17:43
- Güncelleme : 12.12.2020 - 17:55
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
ALTIN MADALYA UKRAYNA'NIN
Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Ukrayna Milli Takımı, altın madalya kazandı.