Euro
9.5034
-0.92%
Dolar
7.8421
-0.61%
Altın
463.92
-0.41%
Borsa
1.371
1.28%
Bitcoin
144.362
1.49%
EXEN Coin
10.66
-0.92%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    Türkiye, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci oldu

    Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2020 - 17:43
    • Güncelleme : 12.12.2020 - 17:55
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda ikinci oldu

    Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

    ALTIN MADALYA UKRAYNA'NIN

    Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda Ukrayna Milli Takımı, altın madalya kazandı.

    Türkiye, Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası nda ikinci oldu #1

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir