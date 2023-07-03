Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nda 38 madalya kazanarak 9. oldu 3. Avrupa Oyunları sona erdi.. Türkiye organizasyonda 9 altın, 9 gümüş, 20 bronz olmak üzere toplam 38 madalya topladı. Bu sonuçla Türkiye, organizasyonu 9. sırada bitirdi. 100 madalya kazanan İtalya ise Avrupa Oyunları'nı ilk sırada tamamladı.

ensonhaber.com Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi, 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcu 19 branşta temsil etti. Türkiye 38 madalya ile 9. sırada tamamladı Malopolska bölgesindeki 13 farklı şehirde düzenlenen organizasyonda milli sporcular, 9'u altın, 9'u gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı. Türkiye, madalya sıralamasında ise 48 ülke arasında 9'uncu oldu. İtalya, 3. Avrupa Oyunları'nı ilk sırada bitirdi Madalya sıralamasında 1'inciliği ise 35 altın, 26 gümüş ve 39 bronz olmak üzere toplam 100 madalyayla İtalya elde etti. Krakow'daki Henryk Reyman Belediye Stadı'nda gerçekleşen kapanış seremonisinde Türk bayrağını milli badmintoncu Neslihan Yiğit Arın taşıdı. Kapanış töreninde havai fişek gösterisi Kapanışta ülkelerin geçiş töreni olmazken, kafileler karışık olarak stada girerek tribünlerdeki yerlerini aldı. Sanatçıların mini konserler verdiği ve "Biz Biriz" sloganıyla düzenlenen oyunların kapanış töreninde, ışık gösterileriyle çeşitli sahne şovları yapıldı. Kapanış töreni, havai fişek gösterisiyle tamamlandı.