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    Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları’ndan 47 madalya ile döndü

    Avrupa Üniversite Oyunları'nda mücadele eden sporcularımız 47 madalya ile bir rekora imza attı.
    • 03.08.2022 - 22:20
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    Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları’ndan 47 madalya ile döndü

    Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda ay-yıldızlı genç sporcular, 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak rekor kırdı.

    Yeditepe Üniversitesi birinci

    Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları’nda Yeditepe Üniversitesi birinci oldu.

    Türkiye'den 47 madalya

    AA'nın haberine göre, toplamda 228 üniversitenin katıldığı Avrupa Üniversite Oyunları’nda 15 farklı branşta mücadele eden Türkiye; 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazandı.

    Üniversite Sıralaması:

    1- Yeditepe Üniversitesi

    2- Lyon Üniversitesi

    3- Lodz Teknoloji Üniversitesi

    Ülke Sıralaması:

    1- Polonya

    2- Türkiye

    3- Ukrayna

    Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları’ndan 47 madalya ile döndü #1


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