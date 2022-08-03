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- Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları’ndan 47 madalya ile döndü
Türkiye, Avrupa Üniversite Oyunları’ndan 47 madalya ile döndü
Avrupa Üniversite Oyunları'nda mücadele eden sporcularımız 47 madalya ile bir rekora imza attı.
- 03.08.2022 - 22:20
Polonya’nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları'nda ay-yıldızlı genç sporcular, 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazanarak rekor kırdı.
Yeditepe Üniversitesi birinci
Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları’nda Yeditepe Üniversitesi birinci oldu.
Türkiye'den 47 madalya
AA'nın haberine göre, toplamda 228 üniversitenin katıldığı Avrupa Üniversite Oyunları’nda 15 farklı branşta mücadele eden Türkiye; 22 altın, 19 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 47 madalya kazandı.
Üniversite Sıralaması:
1- Yeditepe Üniversitesi
2- Lyon Üniversitesi
3- Lodz Teknoloji Üniversitesi
Ülke Sıralaması:
1- Polonya
2- Türkiye
3- Ukrayna