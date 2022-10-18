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    Türkiye Espor Futbol Ligi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Türkiye Espor Futbol Ligi için geri sayım başladı.Espor Futbol Ligi'nin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.İşte detaylar..
    • 18.10.2022 - 09:29
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    Türkiye Espor Futbol Ligi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

    Türkiye Espor Futbol Ligi başlıyor. Espor Futbol Lig’inin tanıtımı için  düzenlenen turnuvada takımlar birbirleriyle yarıştı. Düzenlenen turnuvanın PS4 finalinde Regnum Carya isimli takım şampiyon oldu.Turnuvanın PS5 finalinde ise MKE Ankaragücü şampiyon oldu.

    TEF Ligi 2022/2023 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.TEF Lig’inde Altay, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Galatasaray, Gaziantep, Gençlerbirliği, Giresunspor, Hatayspor, İstanbul Başakşehir, İstanbulspor, Kasımpaşa, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sakaryaspor, Samsunspor, Sivasspor ve Trabzonspor takımları boy gösterecek.

    TEF Ligi 38 hafta sürecek ve takımlar dereceye girmek için kıyasıya bir mücadele verecekler.Lig’de dereceye giren takımlar bir üst lige çıkarken başarısız olan takımlar ise bir alt lige düşecek.

    Peki Türkiye Espor Futbol Ligi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak.İşte merak edilen soruların cevabı..

    Türkiye Espor Futbol Ligi ne zaman başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Türkiye Espor Futbol Ligi ne zaman başlıyor?

    Türkiye Espor Futbol Ligi 18 Ekim Salı(bugün) günü başlayacak.Türkiye Espor Futbol Ligi, TV 8.5 kanalında yayınlanacak..


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