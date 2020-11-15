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    Türkiye Güreş Federasyonu MHK Başkanı Cicioğlu, koronavirüse yakalandı

    Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Dünya Güreş Birliği Hakem Kurulu Üyesi İbrahim Cicioğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • AA
    • 15.11.2020 - 04:02
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    Türkiye Güreş Federasyonu MHK Başkanı Cicioğlu, koronavirüse yakalandı

    Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamada, Cicioğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, "İbrahim Cicioğlu'nun Kovid-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisinin sağlık durumu son derece iyi olup tedavisi evde sürmektedir. İbrahim Cicioğlu'na Allah'tan acil şifalar diliyoruz." denildi.

    Türkiye Güreş Federasyonu MHK Başkanı Cicioğlu, koronavirüse yakalandı #1

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