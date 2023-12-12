Türkiye Hentbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler'e destek Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Merkez Hakem Kurulu, hafta sonunda oynanacak tüm Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol lig maçlarında hakemlerin siyah kol bandı takacağını; karşılaşmaların ise hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılacağını açıkladı.

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AA

Bu hafta oynanacak hentbol maçları, hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü-Rizespor maçının ardından uğradığı saldırıya tepki olarak 10 dakika geç başlatılacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) açıklamasında, hentbol ailesinin, Ankaragücü- Rizespor karşılaşması bitiminde yaşanan olayları büyük bir üzüntüyle ve endişeyle takip ettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

Sporun ruhuna ve fair play'e aykırı bu tarz olayların kabul edilemez olduğunu yineliyor, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Meler'e acil şifalar diliyor, en kısa sürede iyileşmesini temenni ediyoruz. Nedeni ne olursa olsun ve her kimden gelirse gelsin tereddütsüz karşı olduğumuz şiddet, spor alanlarında ivedilikle son bulmalıdır. Türk sporunun tüm paydaşlarının, sporda şiddete karşı birlikte duruş sergilemesi gerekmektedir.

"'Sporda Şiddete Yer Yok' yazılı pankartla çıkacak"

THF Yönetim Kurulu'nun acil bir toplantı düzenlediğinin aktarıldığı açıklamada, şöyle denildi:

Aldığımız kararla bu hafta oynanacak tüm HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası ile tüm deplasmanlı hentbol ligi maçlarında hakemler siyah kol bandı takacak ve takımlarımız sahaya 'Sporda Şiddete Yer Yok' yazılı pankartla çıkacak.

Maçlar 10 dakika geç başlayacak

Ayrıca THF Merkez Hakem Kurulu'nun da şiddete karşı hakem dayanışmasının sergilenebilmesi adına bu hafta oynanacak maçların, hakemler tarafından 10 dakika geç başlatılmasına karar verdiği kaydedildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)