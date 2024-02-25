Türkiye Jokey Kulübü'nde bir kez daha Serdal Adalı dönemi

AA
Türkiye Jokey Kulübü’nün seçimli olağan genel kurulu, hafta sonunda Polat İstanbul Oteli’nde yapıldı.
Tek başkan adayı olarak seçime giren Serdal Adalı, gerçekleştirilen genel kurulda 85 oy alarak Türkiye Jokey Kulübü’nde 5'inci kez başkanlığa getirildi.
93 üyenin oy kullandığı seçimde 8 oy geçersiz sayıldı.
Listesi belli oldu
Serdal Adalı’nın yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu:
Gülnur Gülerce, Adil Mert Kaya, Hakan Yücetürk, Halid Milli, S. Selman Taşbek, Kerem Alkan.
Serdal Adalı, daha önce 2012-2013, 2013-2015, 2018-2021 ve 2021-2024 dönemlerinde TJK Başkanlığı yapmıştı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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