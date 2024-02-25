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Türkiye Jokey Kulübü'nde bir kez daha Serdal Adalı dönemi

Türkiye Jokey Kulübü'nde bir kez daha Serdal Adalı dönemi Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Serdal Adalı, 5. kez başkanlığa seçildi.