Türkiye Kadın Milli Curling Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. oldu

Avrupa Curling Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin kadın milli takımı, 6. olarak Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 17:46
  • Takım, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
  • Mart 2026'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılacaklar.

Türkiye'nin kadın milli takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda mücadele etti.

Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İclal Karaman, Berfin Şengül ve İfayet Şafak Çalıkuşu'ndan oluşan milli takım, Finlandiya'nın Lohja kentindeki organizasyonda yarıştı.

ALINAN SONUÇLAR

Şampiyonanın grup aşamasında İskoçya'yı 9-0, Çekya'yı 12-6, İtalya'yı 7-6, İsviçre'yi 8-5, Litvanya'yı da 13-2 mağlup eden Türkiye, Danimarka'ya 6-4, İsveç'e 7-3, Norveç'e 5-4 ve Almanya'ya 5-3 yenildi.

6. OLDULAR

Ay-yıldızlılar, 10 takımın katıldığı organizasyonda 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle averajla ilk 4'ün dışında kalarak elendi.

Avrupa 6'ncısı olan milliler, 2026'nın mart ayında düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

