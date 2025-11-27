- Türkiye Kadın Milli Curling Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. oldu.
- Takım, 5 galibiyet ve 4 mağlubiyetle Dünya Şampiyonası'na katılım hakkı elde etti.
- Mart 2026'da düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılacaklar.
Türkiye'nin kadın milli takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nda mücadele etti.
Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İclal Karaman, Berfin Şengül ve İfayet Şafak Çalıkuşu'ndan oluşan milli takım, Finlandiya'nın Lohja kentindeki organizasyonda yarıştı.
ALINAN SONUÇLAR
Şampiyonanın grup aşamasında İskoçya'yı 9-0, Çekya'yı 12-6, İtalya'yı 7-6, İsviçre'yi 8-5, Litvanya'yı da 13-2 mağlup eden Türkiye, Danimarka'ya 6-4, İsveç'e 7-3, Norveç'e 5-4 ve Almanya'ya 5-3 yenildi.
6. OLDULAR
Ay-yıldızlılar, 10 takımın katıldığı organizasyonda 5 galibiyet, 4 mağlubiyetle averajla ilk 4'ün dışında kalarak elendi.
Avrupa 6'ncısı olan milliler, 2026'nın mart ayında düzenlenecek Dünya Kadınlar Curling Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.