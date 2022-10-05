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- Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye'nin ev sahipliğinde devam eden 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Ampute Milli Takımı'mız, son 16 turunda Meksika ile mücadele edecek.
- 05.10.2022 - 15:32
İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor.
A Milli Ampute takımımız A Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak grubunu 2. sırada tamamladı ve son 16 turuna kalmaya hak kazandı.
Ampute Milli Futbol Takımımız son 16 turunda Meksika ile eşleşti.Türkiye-Meksika mücadelesinin detayları belli oldu.
Türkiye-Meksika maçı ne zaman oynanacak?
Türkiye ile Meksika arasında oynanacak son 16 turu maçı bugün saat 20.00'de başlayacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanacak maç TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. .