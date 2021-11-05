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    Türkiye Satranç Federasyonu’nda Gülkız Tulay yeniden başkan

    Genel kurulda kullanılan 181 oydan geçerli oyların 124’ünü alan Gülkız Tulay, başkanlığa seçildi.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 15:38
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 15:56
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    Türkiye Satranç Federasyonu’nda Gülkız Tulay yeniden başkan

    Türkiye Satranç Federasyonu’nun 5’nci Olağan Genel Kurulu, Ankara’da bir otelde gerçekleştirildi.

    Genel kurulda kullanılan 181 oydan geçerli oyların 124’ünü alan Gülkız Tulay, yeniden başkanlığa seçildi.

    Diğer aday Selçuk Haşıloğlu ise 56 oy alırken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

    GÜLKIZ TULAY’IN YÖNETİM KADROSU

    Gülkız Tulay’ın yönetimin de şu isimler yer aldı: Fatih Maden, Ömer Asım Ötegen, Ayşe Ergezen, Aşkın Keleş, Nilüfer Çınar Çorlulu, Mehmet Gökhan Zengin, Halil Hilmi Darı, Medine Boz, Aykut İlker Mete, Olcay Ak Nalbant, Zekiye Yiğitbaşı, Berkay Çelik, Ferat Bilgin, Osman Söyler.

    Türkiye Satranç Federasyonu’nda Gülkız Tulay yeniden başkan #1

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