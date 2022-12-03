Petrol
85.42
-1.68%
Euro
19.6306
0.07%
Dolar
18.6344
0.01%
Altın
1.077
-0.31%
Borsa
4963
-1.65%
Bitcoin
321.467
-0.32%
BTXN Coin
5.40
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Bulutlu 11 C

    Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Mustafa Yılmaz birinci oldu

    Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birinciliği "Büyük Usta" (GM) Mustafa Yılmaz kazandı.
    • 03.12.2022 - 22:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Türkiye Satranç Şampiyonası'nda Mustafa Yılmaz birinci oldu

    Eski Türkiye şampiyonu FM Adil Feridun Öney adına Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 24 Kasım'da başlayan organizasyonda 10 sporcu, 9 tur boyunca şampiyonluk için mücadele etti.

    Mustafa Yılmaz şampiyon oldu

    GM Mustafa Yılmaz'ın şampiyon tamamladığı organizasyonda, GM Mert Yılmazyerli ikinci, "FIDE Ustası" (FM) Hüseyin Can Ağdelen ise üçüncü oldu.

    Türkiye Satranç Şampiyonası nda Mustafa Yılmaz birinci oldu #1

    AA'nın haberine göre; ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, FM Adil Feridun Öney de katıldı.

    Toplamda 225 bin lira ödülün dağıtıldığı şampiyonada şampiyon sporcu, 100 bin lira kazandı.


    TFF Tahkim Kurulu’ndan Çorum Stadyumu’na tam not
    Futbol

    TFF Tahkim Kurulu’ndan Çorum Stadyumu’na tam not

    Dünya Kupası'ndaki pozları nedeniyle tepki çeken model açıklama yaptı
    Medya

    Dünya Kupası'ndaki pozları nedeniyle tepki çeken model açıklama yaptı

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir