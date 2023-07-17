Türkiye, satrançta örnek gösterilen bir ülke oldu Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, çıktıkları tüm sportif organizasyonlardan kupa ve madalyalarla döndükleri için örnek gösterilen bir ülke haline geldiklerini belirtti.

AA & Ensonhaber

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Satranç 1. ve 2. Ligi müsabakaları için Denizli'de bulunan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, açıklamalarda bulundu.

Verilen destekler sayesinde sporcuların uluslararası organizasyonlarda önemli başarılar yakaladığını anlatan Tulay, çok kuvvetli 19 takımın bulunduğu 1. ligde 57'si ünvanlı 258 sporcunun mücadele verdiğini dile getirdi.

"Satrancın faydalarını herkes anladı"

İkinci ligde ise 38 takımda 371 sporcunun ter döktüğünü hatırlatan Tulay,

Satrancın çok önemli faydaları var ve herkes bunu anladı. Satranç her şeyden önce özellikle sosyal ve akademik gelişime katkı sağlayan bir branş. O nedenle biz satrancın yayılması ve gelişmesi için önemli faaliyetlere imza atmaya çalışıyoruz.

diye konuştu.

"16 yaş grubunda olimpiyat şampiyonu olduk, yine iddialıyız"

Tulay, lisanslı sporcu sayısının bir branş için önemli bir kriter olduğuna işaret etti. Federasyon olarak 1 milyon 200 binden fazla lisanslı sporcuya sahip olduklarının altını çizen Tulay, şöyle devam etti: