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    Türkiye'de kick boksun öncülerinden Tarık Solak vefat etti

    Türkiye'de profesyonel kick boksun öncülerinden olan Tarık Solak, hayatını kaybetti.
    • AA
    • 25.10.2020 - 06:11
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    Türkiye'de kick boksun öncülerinden Tarık Solak vefat etti

    Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Tarık Solak Bey Avustralya'da yaşıyordu. Uzun zamandan beridir kanser tedavisi görüyordu, orada tedavi gördüğü hastanede bugün vefat ettiğini öğrendik." dedi.

    "KİCK BOKSUN ÜLKEMİZDE YAYILMASINI SAĞLADI"

    Kayıcı, "Tarık Solak, profesyonel kick boksun Türkiye'de yayılmasında öncü olan sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Kick boksa çok iyi hizmetleri vardı, hem camiamızın hem sevenlerinin başı sağolsun. Ülkemiz böyle bir spor adamını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Ailesine de sevenlerine de tekrar başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

    Türkiye de kick boksun öncülerinden Tarık Solak vefat etti #1

    FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

    Türkiye Kick Boks Federasyonunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "Profesyonel kick boksun ülkemizdeki öncüsü, kick boks sporunun sevilmesinde çok büyük pay sahibi Tarık Solak vefat etmiştir. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, sevenlerine ve kick boks ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Türkiye de kick boksun öncülerinden Tarık Solak vefat etti #2

    Türkiye de kick boksun öncülerinden Tarık Solak vefat etti #3

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