Uğur Yumuk, Paralimpik Oyunları'nı 7. tamamladı

AA & Ensonhaber
Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcularımız sahneye çıkıyor.
Porte de la Chapelle Arena'da düzenlenen halter müsabakalarında milli sporcu Uğur Yumuk, 72 kiloda final müsabakasına çıktı.
İlk hakkında 180 kaldıran milli sporcu; ikinci hakkında 190, üçüncü hakkında ise 195 kiloda başarılı olamadı.
ALTIN MADALYA MALEZYA'YA GİTTİ
Milli sporcu 180 kiloyla finalde 7. sırayı alırken, altın madalyayı Malezyalı Bunyau Bonnie Gustin, gümüş madalyayı Çin’den Peng Hu, bronz madalyayı ise Meksika’dan Donato Telesca elde etti.
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