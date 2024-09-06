Haber Merkezi
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.
Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut Ünlü, 50 metre serbest S3 sınıfında finale çıktı.
TARİHE GEÇTİ
Milli sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalya alırken, Türk spor tarihe geçti.
Umut Ünlü'nün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.
GÜMÜŞ UKRAYNA'YA, BRONZ ALMANYA'YA GİTTİ
Gümüş madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf aldı.
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