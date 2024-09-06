Umut Ünlü, Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında erkekler 50 metre serbest S3 sınıfında milli sporcu Umut Ünlü, altın madalya aldı.

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Haber Merkezi

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Paralimpik Oyunları'nda heyecan devam ediyor.

Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında Umut Ünlü, 50 metre serbest S3 sınıfında finale çıktı.

TARİHE GEÇTİ

Milli sporcu 44.83'lük derecesiyle altın madalya alırken, Türk spor tarihe geçti.

Umut Ünlü'nün bu başarısı, Türk yüzme tarihinin olimpiyat ve paralimpik oyunlardaki ilk altın madalyası oldu.

GÜMÜŞ UKRAYNA'YA, BRONZ ALMANYA'YA GİTTİ

Gümüş madalyayı Ukrayna'dan Denys Ostapchenko, bronz madalyayı ise Almanya'dan Alexander Tim Josia Topf aldı.