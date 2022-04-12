57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Urla ayağında bir grup vatandaş, yarış için yol kapatıldığını gerekçe göstererek bisikletlileri yuhaladı.

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yine her sene olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla yapıldı.

Dünyanın her yerinden gelen bisikletlilerin pedal çevirdiği yarışın Urla ayağında ise büyük bir skandala imza atıldı.

Bir grup vatandaş, yolların yarış yüzünden kapatıldığını gerekçe göstererek bisikletlileri yuhaladı.

Sosyal medyada, yuhalayanlara tepki

Bu duruma, başta sosyal medya kullanıcıları olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinden tepki gösterildi.

Vatandaşlar, böyle bir büyük uluslararası organizasyonda yarışan bisikletlilerin yuhalanmasını skandal olarak yorumladı.

Urla'da Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda yarışan bisikletliler yuhalandı ViDEO