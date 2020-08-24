Dolar
7.3791
0.5847%
Euro
8.7094
0.816%
Altın
1931.48
-0.474%
Borsa
1108.44
-0.1297%
G. Altın
458.909
0.2383%
Bitcoin
86588.64
0.6107%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Usain Bolt koronavirüse yakalandı

    Dünyaca ünlü eski atlet Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı. 34 yaşındaki sporcu, tedavi altına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2020 - 17:40
    • Güncelleme : 24.08.2020 - 17:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Usain Bolt koronavirüse yakalandı

    Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor dünyasını da derinden etkiledi.

    Daha önce birçok sporcuya bulaşan virüs, bu kez dünyaca ünlü eski atlet Usain Bolt'ta rastlandı.

    Koronavirüs testi pozitif çıkan 34 yaşındaki sporcu tedavi altına alındı.

    SPORU TAMAMEN BIRAKMIŞTI

    Sekiz Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Bolt, atletizmden emekli olduktan sonra bir süre futbol oynamış, ardından da sporu tamamen bıraktığını açıklamıştı.

    Usain Bolt koronavirüse yakalandı #1

    Görüş Bildir