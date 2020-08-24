Usain Bolt koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü eski atlet Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı. 34 yaşındaki sporcu, tedavi altına alındı.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, spor dünyasını da derinden etkiledi.

Daha önce birçok sporcuya bulaşan virüs, bu kez dünyaca ünlü eski atlet Usain Bolt'ta rastlandı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan 34 yaşındaki sporcu tedavi altına alındı.

SPORU TAMAMEN BIRAKMIŞTI

Sekiz Olimpiyat şampiyonluğu bulunan Bolt, atletizmden emekli olduktan sonra bir süre futbol oynamış, ardından da sporu tamamen bıraktığını açıklamıştı.