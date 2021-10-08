Euro
10.3734
0.95%
Dolar
8.9625
0.99%
Altın
505.84
1.03%
Borsa
1.398
0.08%
Bitcoin
481.619
0.92%
EXEN Coin
20.58
-1.34%
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Viktoria Zeynep Güneş yüzmede altın madalya kazandı

    Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası’nda 200 metre kurbağalamada 2:22:23’lük derecesi ile altın madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 13:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Viktoria Zeynep Güneş yüzmede altın madalya kazandı

    Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.

    ALTIN MADALYA KAZANDI

    Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

    Viktoria Zeynep Güneş yüzmede altın madalya kazandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir