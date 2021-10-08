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- Viktoria Zeynep Güneş yüzmede altın madalya kazandı
Viktoria Zeynep Güneş yüzmede altın madalya kazandı
Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası’nda 200 metre kurbağalamada 2:22:23’lük derecesi ile altın madalya kazandı.
- Haber Merkezi
- 08.10.2021 - 11:48
- Güncelleme : 08.10.2021 - 13:39
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya Yüzme Kupası'nda altın madalya kazandı.
ALTIN MADALYA KAZANDI
Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Budapeşte'de devam eden organizasyonda 200 metre kurbağalama mesafesindeki 2.22.23'lük derecesiyle altın madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.