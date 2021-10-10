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    Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalya kazandı

    Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 14:38
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    Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalya kazandı

    Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'da düzenlenen Dünya Yüzme Kupası 200 metre karışıkta bronz madalyanın sahibi oldu.

    "BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ"

    Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macariastan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen FINA Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre karışıkta 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası nda bronz madalya kazandı #1

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