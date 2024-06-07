WADA'dan milli atlet Sultan Haydar'a "tedbir" kararı Türkiye Atletizm Federasyonu, Sultan Haydar'ı Roma'da yapılacak Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkardı.

ensonhaber.com

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), doping testi numunesini "kaçırdığı" gerekçesiyle milli atlet Sultan Haydar'a "tedbir" kararı verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2.21.27'lik derecesiyle kadınlarda Türkiye rekoru sahibi Sultan Haydar'ın bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.

"Sporcumuz turnuvada yer alamayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Milli sporcumuz Sultan Haydar, Etiyopya'da kamp yaptığı sırada bir doping testini kaçırdı. WADA'ya bağlı Uluslararası Atletizm Dürüstlük Birimi, bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası öncesi Sultan Haydar'a tedbir konulmasına karar verdi. Sultan Haydar, İtalya'nın başkenti Roma'da 7-12 Haziran tarihleri arasında yapılacak Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Yasal haklar sonuna kadar kullanılacaktır ancak ne yazık ki çok önemli iki turnuvada sporcumuz yer alamayacak." ifadelerini kullandı.