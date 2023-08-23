Wanda Nara'dan itiraf: Mauro Icardi onu benden fazla seviyor Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli forvetin, Galatasaray'ı kendisinden daha fazla sevdiğini söyledi.

ensonhaber.com

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, bu sezon da attığı gollerle adından söz ettiriyor.

Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Wanda Nara da sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevapta içini döktü.

"Benden fazla seviyor"

Takipçilerin Icardi ile ilgili sorularını da bütün samimiyetiyle yanıtlayan Nara, "Icardi'nin Galatasaray'a olan bu sevgisi nereden geliyor?" sorusuna, "Benden geliyor olabilir ve artık Galatasaray'ı benden daha çok sevdiğini düşünüyorum." şeklinde cevap verdi.

Wanda Nara'nın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.