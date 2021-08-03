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    Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu

    Tokyo 2020 kadınlar çekiç atma finalinde birinci olan Polonyalı Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat altın madalyası elde etti.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 20:45
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    Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu

    2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde kadınlar çekiç atmada Polonyalı Anita Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat altın madalyasına ulaştı.

    Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen finalde 12 sporcu yarıştı.

    UNVANINI KORUDU

    2012 Londra ile 2016 Rio'da altın madalya kazanan dünya ve olimpiyat rekortmeni Wlodarczyk, unvanını korudu. 36 yaşındaki Polonyalı atlet, 78.48 metrelik atışıyla altın madalyanın bir kez daha sahibi oldu.

    Gümüş madalyayı Çinli Zheng Wang 77.03 metre, bronz madalyayı ise Polonya'dan Malwina Kopron 75.49 metrelik atışıyla kazandı.

    Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu #1

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