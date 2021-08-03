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Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu

Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat şampiyonu

Tokyo 2020 kadınlar çekiç atma finalinde birinci olan Polonyalı Wlodarczyk, üst üste 3. kez olimpiyat altın madalyası elde etti.