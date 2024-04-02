Yağız Kaan Erdoğmuş, 12 yaşında satrançta "büyükusta" oldu 12 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, büyükusta (GM) ünvanını alarak satranç tarihinde bunu başaran 4. en genç isim oldu.

AA & Ensonhaber

Türkiye Satranç Federasyonu'nun açıklamasına göre; Yağız Kaan Erdoğmuş, Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele ederek son normunu tamamlayarak büyükusta (GM) ünvanını kazandı.

Aktif olan en genç büyükusta oldu

Yağız Kaan, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) sıralamasında aktif olan en genç GM oldu.

12 yaş 9 ay 30 gün ile Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinde en genç GM'ler listesinde 4. sırayı elde etti.

ABD'li Abhimanyu Mishra'nın 12 yaş 4 ay 25 gün ile rekorunu koruduğu listede; Ukrayna'dan Sergey Karjakin 12 yaş 7 ay ile ikinci sırada, Hindistan'dan Gukesh Dommaraju ise 12 yaş 7 ay 17 gün ile üçüncü sırada yer alıyor.

Türkiye'nin büyükusta sayısı 16'ya yükseldi

Yağız Kaan ile birlikte Türkiye'deki büyükusta sayısı 16'ya yükseldi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

