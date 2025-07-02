Yağlı güreşin efsanesi Ahmet Taşçı, 'ahlı kemer' için başpehlivan Zeybek'e helallik verdi

66 yaşındaki efsane güreşçi Ahmet Taşçı, Kırkpınar’da üç kez üst üste kazanarak sürekli sahibi olmaya hak kazandığı altın kemeri, iki ayrı dönemde (1990-1992 ve 1995-1997) elinde bulundurdu. Bu yıl, kemer yılı olan Yusuf Can Zeybek’in yanı sıra Orhan Okulu, Feyzullah Aktürk, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil ve Erkan Taş gibi 12 başpehlivanı “dualı çayırda” favori olarak gösterdi.

2001 yılında üçüncü kez daimi kemeri almaya çok yaklaşan Taşçı, o müsabakada hakem kararlarına sinirlenip rakibi Vedat Ergin’in elini kaldırması nedeniyle finali kaybetmişti. O tarihten bu yana güreşseverler arasında “ahlı” yani kalıcı kemer olarak anılan bu ünvan için Taşçı, son iki yılın Kırkpınar şampiyonu Yusuf Can Zeybek’e helallik verdiğini açıkladı.

"YUSUF İYİ MOTİVE OLURSA KEMERİN EN BÜYÜK ŞAMPİYONU OLUR"

Ahmet Taşçı, Kırkpınar öncesinde Zeybek ve diğer önemli başpehlivanların çok iyi bir formda olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Yusuf Can bu yıl zorlu mücadeleler yaşayacak. Kendini bu müsabakaya saklayan, diğer güreşlerde fazla mücadele etmeyenler Edirne’de zorlanabilir. Ancak Yusuf Can’ı oldukça hazır gördüm. İnşallah nasip olur. Çünkü bu kemer için üç yıl boyunca çok emek harcadı. Tabii diğer başpehlivanların da büyük çabaları var. Kemer yılı olmak, beraberinde stresi ve heyecanı getiriyor. Motivasyon burada çok önemli. Eğer Yusuf Can süreci iyi yönetirse, kemeri alma şansı çok yüksek.

2001 FİNALİ VE HELALLİK HİKAYESİ

Vedat Ergin ile 2001’de finalde karşılaştığı maçta hakkının yenildiğini düşünen Taşçı, “Ahlilik konusunda pek aynı fikirde değilim ama ‘Benden yana helali hoş olsun’ dedim.” diye konuştu. Taşçı, geçen yıl kemeri kazanan Yusuf Can Zeybek’in kendisinden bu “ahlı” kemeri kaldırmasını istediğini aktararak, “Böyle bir şey olmaz ama Yusuf Can buraya kadar gelmiş, örf ve adetlerimizi yaşatıyor. Ona helalliğimi verdim. Aynı şekilde Mehmet Yeşil Yeşil de gelip helallik aldı. Pehlivanların arzusu, orada kemeri takmak ve büyük bir onur yaşamak.” ifadelerini kullandı.

GÜCÜYLE ANILAN EFSANE: EŞEĞİ BİNİCİSİYLE KALDIRAN BAŞPEHLİVAN

Taşçı, gücüyle ilgili anekdotu ise şöyle paylaştı: