Yakup Yıldız, Makaralı Yay'da Avrupa şampiyonu oldu

Milli Okçu Yakup Yıldız, Makaralı Yay kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu.

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda Erkekler Makaralı Yay kategorisinde Yakup Yıldız, altın madalya kazandı.

FEDERASYONDAN MESAJ

Türkiye Okçuluk Federasyonu, Yakup'un şampiyonluğuyla alakalı şu mesajı yayınladı:

"2021 Avrupa Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda 05/06/2021 tarihinde son katıldığımız müsabakada Makaralı Yay Erkek kategorisinde Yakup Yıldız, Danimarkalı rakibi Mathias Fullerton’a karşı mücadelesini 143/141 ile tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu!

Lozan 2021 Hyundai Okçuluk Dünya Kupası 2. Ayak Yarışması ve Antalya 2021 Açık Hava Okçuluk Şampiyonası’nda kazandığı Takım Altın Madalyalarına bireysel kategoride de altın madalya ekleyen Yıldız, 709 puan ile sıralama atışlarını 8. sırada bitirmiş ve elemelere 1/16 turundan başlamıştır. Rus rakibi Alexander Dambaev’e karşı 148-145 galip gelen 1/8 turunda Hırvatistan’dan deneyimli okçu Domagoj Buden’e karşı tam puan atarak 150-143’lük skor ile çeyrek finale çıkmıştır. Yine Rus bir rakip olan Viktor Kalashnikov’u da 148-146 mağlup eden Yıldız, yarı finalde Alman Tim Krippendorf’u 147-143 yenerek altın madalya atışlarında Danimarkalı sporcu Mathias Fullerton ile eşleşmiştir. Müsabaka sonucunda altın madalya kazanmıştır.

Sporcumuzu ve başta antrenörleri olmak üzere tüm teknik ekibi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz."