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Milli güreşçimiz Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi etme hakkı kazanmıştı.

Makuhari Messe'deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaşan milli sporcu, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti.

KADINLAR GÜREŞ TARİHİNDE İLK MADALYA

Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile bugün TSİ 14.55'te karşı karşıya geldi.

Milli güreşçi Yasemin Adar, rakibi Aiperi Medet Kyzy'ı tuş ederek madalyayı kazandı. Adar’ın kazandığı madalya, kadınlar güreş tarihimizdeki ilk madalya oldu.

Yasemin Adar, serbest stil 76 kiloda bronz madalya kazandı İZLE

