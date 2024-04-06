Yasemin Adar Yiğit, Paris 2024'e kota kazandı

AA
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa Olimpiyat Elemeleri'nde, kadınlar müsabakaları yapıldı.
Kadınlar 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit, yarı finalde karşılaştığı Avusturyalı rakibi Martina Kuenz'i 6-2 yenerek, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları biletini aldı.
3 sporcumuz kota alamadı
53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ve 62 kiloda Kadriye Aksoy ise bu elemelerde kota getiremedi.
Olimpiyatlar için son kota müsabakaları ise dünya elemeleri adıyla 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış