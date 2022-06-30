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Yasemin Adar Yiğit'den altın madalya
Akdeniz Oyunları'nda İtalyan rakibini yenen milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, altın madalyanın sahibi oldu.
- 30.06.2022 - 00:22
- Güncelleme : 30.06.2022 - 01:07
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda Evin Demirhan Yavuz ve Bedia Gün'den sonra Yasemin Adar Yiğit de altın madalya kazandı.
Yasemin teknik üstünlükle galip
76 kg'da ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Yasemin Adar Yiğit, finalde İtalya'dan Enrica Rinali'yi teknik üstünlükle yenerek altın madalyayı elde etti.
Yasemin Adar Yiğit'den altın madalya VİDEO