Yasemin Ecem Anagöz, Türk okçuluğunun önemli bir seviyeye geldiğini, olimpiyat dördüncülüğünün bile iyi bir derece olmasına rağmen üzüntü verdiğini belirtti.

Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Mete Gazoz ile karışık takımda 4. olan Yasemin Ecem Anagöz, açıklamalarda bulundu.

Tokyo'da klasik yay bireysel kategorisinde üçüncü tura kadar yükselen milli okçu Yasemin Ecem, altın madalya hedefiyle olimpiyata gittiğini belirterek, "Hem karışık takımda hem de bireyselde hedefim altın madalya idi.

“OLİMPİYAT DÖRDÜNCÜLÜĞÜNE ÜZÜLÜR OLDUK”

Önce karışık takım yarışmalarımız oldu, orada dördüncülüğe kadar geldik. Artık öyle bir seviyedeyiz ki olimpiyat dördüncülüğüne üzülür olduk. Bu da iyi bir dereceydi." dedi.

Karışık takımda çok az bir farkla bronz madalyayı kaçırmanın üzüntüsünün ardından bireysel maçlara psikolojik olarak hazırlanmaya çalıştıklarını anlatan ay-yıldızlı okçu, şöyle devam etti:

"Bireysel maçlarıma çıktığımda birkaç gün öncekinden çok daha güçlü bir şekilde sahaya çıktım, 3. tura kadar gelebildim. Daha fazlasını yapabileceğimden emindim, sadece 'şanssız bir eşleşme oldu' diye düşünüyorum. Çünkü biz sıralama atışları yapıyoruz ve o atışlara göre bir eşleşme oluyor.

Normalde finalde karşılaşmam gereken bir rakiple 3. turda karşılaştım. Puanlarımdan açıkçası memnunum, oradaki performansımdan da memnunum. Turları geçebilmek için attığım puan ortalaması da bunun için aslında yeterliydi. Şanssız bir yarışmaydı sadece ama kazandığım tecrübeleri de cebime koydum."

Yasemin Ecem Anagöz: Olimpiyat dördüncülüğüne üzülür olduk VİDEO



“METE İLE DÜNYANIN 1 NUMARASIYIZ”

Karışık takımda okçuluk adına elde edilen başarının küçümsenemeyeceğine işaret eden milli okçu Yasemin Ecem Anagöz, "Aslında biz Mete ile karışık takımda dünyanın bir numarasıyız. Dünya rekorlarımız, Avrupa rekorlarımız, birçok madalyamız var. O yüzden olimpiyatlarda bizim altın madalya almamız zaten sürpriz olmayacaktı.

Ama ilk kez olimpiyatta karışık takım oldu ve daha önce hiç olimpiyatta madalyamızın olmaması belki bizi birazcık daha heyecanlandırdı. Karışık takımla madalyayı kıl payı kaçırdık. Olimpiyat dördüncülüğüne birçok kişi sevindi aslında. Biz zaten dünyanın en iyisiyiz ve burada altın madalyayı alabilirdik." diye konuştu.