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Yasmani Copello Escobar, bronz madalya elde etti
Almanya'daki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, bronz madalya kazandı.
- 20.08.2022 - 09:01
Milli atlet Yasmani Copello Escobar, Almanya'da süren 25. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide bronz madalya elde etti.
Münih'teki Olimpiyat Stadı'nda süren organizasyonda erkekler 400 metre engellide milli atlet Yasmani Copello Escobar yarıştı.
48.78'lik derece
Yasmani Copello 48.78'lik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.