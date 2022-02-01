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    Yastık savaşı spor oldu

    Yastık savaşı spor oldu

    ABD’de düzenlenen şampiyonayla yastık savaşı profesyonel bir dövüş sporuna dönüştü.
    • REUTERS
    • 01.02.2022 - 04:13
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    Artık yastık savaşı adeta bir spor haline geldi.

    Dünya'da bir çok ülkede 'yastık savaşı' turnuvaları düzenleniyor.

    Yastık savaşı spor oldu - Video

    YASTIK SAVAŞI ŞAMPİYONASI

    29 Ocak’ta Florida’da gerçekleşen Yastık Savaşı Şampiyonası’nda 16 erkek ve sekiz kadın unvan için ringdeydi.

    Çoğu dövüş sanatları ve boks kökenli sporcular bu kez eldiven yerine özel yastıklarla dövüştü.

    Yastık savaşı spor oldu #1

    ŞAMPİYONLARA 5 BİN DOLAR ÖDÜL VE ŞAMPİYONLUK KEMERİ VERİLDİ

    Kadınlarda Brezilyalı Istela Nunes, erkeklerde ABD’li Hauley Tillman şampiyon oldu. Şampiyonlar 5 biner dolar (67 bin lira) ödül ve şampiyonluk kemeri kazandı.

    Yastık savaşı spor oldu #2

    BİR ÇOK ÜLKEDE FESTİVAL OLARAK DÜZENLENDİ, TURNUVALAR YAPILDI

    'Yastık savaşı sporu' Boston, Barselona, HongKong, Londra, New York, Paris gibi meşhur şehirlerde adeta bir festival havasında gerçekleştiriliyor.

    Sporcular, koruyucu giysilerle, dizlik ve dirseklik giymek zorunda. Yarışmaların galibi ise oyundaki dayanıklılığına ve kullandığı tekniğe bakılarak belirleniyor.

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