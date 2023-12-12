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Yılın atletleri ödülleri sahiplerini buldu

Yılın atletleri ödülleri sahiplerini buldu 2023 Dünya Atletizm Ödülleri, Monako'da dağıtıldı. Mondo Duplantis, Tigist Assefa, Kelvin Kiptum, Faith Kipyegon, Noah Lyles ve Yulimar Rojas, Dünya Atletizm Birliği tarafından yılın atletleri olarak açıklandı.