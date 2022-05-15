Rıza Kayaalp'in karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Yozgat'ta aralarında Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de bulunduğu kazada, 1 kişi hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından serbest bırakılan Kayaalp, "Çok üzgünüm, elimde olan bir şey yoktu." dedi.

Sivas-Yozgat kara yolu Çalatlı köyünde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek'e, Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil, ardından da N.Ş'nin kullandığı plakalı tır çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Dolgunyürek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Ertuğrul Dolgunyürek'in cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Yozgat Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.





Serbest bırakıldı

Araç sürücüleri ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Milli güreşçi Kayaalp ve kazaya karışan tır şoförü N.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayaalp ve N.Ş, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Çok üzgünüm"

Kayaalp, adliye çıkışı gazetecilere, çok üzgün olduğunu söyledi.

İstenmeyen bir olay yaşandığını ifade eden Kayaalp, "Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum, çok üzgünüm, elimde olan bir şey yoktu." dedi.

Kayaalp'in yazılı açıklaması

Kayaalp, avukatları aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada ise, "Hadise, Yozgat-Sivas karayolunda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden ana yola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR'ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR'ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR'ın farları sayesinde gördüm ama maalesef arkadan gelen TIR göremedi.

Ben zaten arabamı derhal durdurmuş ve şahsı hastaneye götürmek için yardıma gidiyordum ancak olay ani gerçekleştiği için bu mümkün olmamıştır. Bu elim hadisede en ufak bir kusurum bulunmadığı gibi en ufak bir ihmalim de yoktur. Kolluk görevlilerimiz, görgü şahitlerimiz, olaya ilişkin tespitler ve alınan bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.



