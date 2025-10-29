Yusuf Badem ve Şevval Çakal, Dünya Tekvando Şampiyonası'ndan elendi

- Yusuf Badem, çeyrek finalde Azerbaycanlı rakibine yenilerek elendi.
- Şevval Çakal, üçüncü turda Avustralyalı rakibine mağlup oldu.
- Türkiye, turnuvada altıncı gün sonunda toplam 5 madalya kazandı.
Dünya Tekvando Şampiyonası'nın altıncı gününde milli sporcular Yusuf Badem ve Şevval Çakal mücadele etti.
Türkiye Tekvando Federasyonu'nun açıklamasına göre Çin'in Wuxi kentindeki 181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Şevval Çakal kadınlar 62 kilo, Yusuf Badem ise erkekler 58 kiloda tatamiye çıktı.
YUSUF VE ŞEVVAL ELENDİ
İlk turu maç yapmadan geçen Yusuf Badem, sırasıyla Libya'dan Osamah Amtawaa'i, Fransa’dan Amine Boukarnia, Almanya’dan Feyyaz Gümüş'ü yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Azerbaycan'dan Gashim Magomedov'a mağlup olan Yusuf, şampiyonaya veda etti.
Şevval Çakal, ilk turu bay geçti. İkinci turda Yunanistan’dan Theopoula Sarvanaki'yi yenen Şevval, üçüncü turda Avustralya'dan Gabriella Blewitt'e mağlup olarak turnuvadan elendi.
MİLLİLER, 5 MADALYA KAZANDI
Türkiye'nin turnuvada altıncı günün ardından 2 altın, 2 gümüş, 1 bronz, toplam 5 madalyası bulunuyor.
İKİ SPORCUMUZ MÜCADELE EDECEK
Şampiyonanın son gününde kadınlar 53 kiloda son dünya şampiyonu Merve Dinçel Kavurat ve erkekler 74 kiloda Ömer Furkan Körpe mücadele edecek.