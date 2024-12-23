Yusuf Dikeç, fahri doktora payesi aldı

İHA

Türkiye'nin olimpiyat tarihinde 5 kez olimpiyatlara katılarak bir ilki başaran ve Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran milli sporcu Yusuf Dikeç'e, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nin müzik dinletisiyle devam eden etkinlikte, Yusuf Dikeç'e 'Fahri Doktora Payesi' takdim edildi.

"FARKINDALIK OLUŞTURMAK İSTİYORUM"

Fahri Doktora Payesi'ni alırken gurur duyduğunu belirten Yusuf Dikeç, şunları dedi:

Burada olmaktan mutluyum. Umarım sizlerin hayatında farkındalık oluşturabilirim. Bu anlamlı paye için üniversitemize teşekkür ediyorum.

"ZAMANINIZI DEĞERLİ KILMAYA ÇALIŞIN"

Dikeç, program kapsamında öğrencilerle de bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşi sırasında zamanın önemine vurgu yapan başarılı sporcu, şu ifadeleri kullandı:

Hayatımızda en değerli şey zamandır. Dünyadaki tüm insanlar toplansa bile bir saat öncesine dönemez. Zaman satın alınamaz ama kolayca harcanır. Bu yüzden zamanı değerli kılmaya çalışın.

"VAZGEÇMEMEK BAŞARININ ANAHTARIDIR"

Olimpiyatlarda gümüş madalya kazandığı anları merak eden bir antrenörün, "Bizlere ne gibi tavsiyelerde bulunabilirsiniz?" sorusunu yanıtlayan Dikeç, olimpiyatların bir sporcunun ulaşabileceği en üst düzey organizasyon olduğunu ve başarının disiplinli çalışma ile azimden geçtiğini dile getirerek, şu sözleri sarf etti: