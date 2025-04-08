Yusuf Dikeç, genç sporculara hediyeler dağıttı

İHA

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun (TAF) koordinesinde Havalı Silahlar Türkiye Şampiyonası, Mersin’in Erdemli ilçesinde bulunan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan Olimpik Atıcılık Kompleksi'nde sürüyor.

Büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde 10 metre havalı tabanca ve 10 metre havalı tüfek disiplinlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 27 ilden 408 sporcu katıldı. Milli sporcular Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan da şampiyonada yer aldı.

HEDİYELER VERDİ

Milli sporcu Yusuf Dikeç ile Türkiye Atıcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Genç'le birlikte kendi adını taşıyan Atıcılık Spor Kulübü sporcularıyla bir araya geldi. Dikeç ve beraberindekiler, sponsorların desteğiyle sporculara hediyeler verdi.

"BU SAYI GİDEREK ARTACAKTIR"

Atıcılık sporuna destek verenlere teşekkür eden Dikeç, en büyük yatırımın, gençlere yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Dikeç, şunları dedi: