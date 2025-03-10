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Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu

Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, Avrupa şampiyonu oldu Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç ile Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde altın madalya kazandı.