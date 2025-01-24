Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya kazandı

AA & Ensonhaber
Almanya'da düzenlenen H&N Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, altın madalya müsabakasında Ukraynalı Olena Kostevych-Oleh Omelchuk çiftiyle karşılaştı.
Final karşılaşmasını 17-9 kazanan milli atıcılar, şampiyonluğa ulaştı.
İSMAİL-ŞİMAL İKİLİSİ DÖRDÜNCÜ OLDU
Aynı kategoride mücadele eden ve bronz madalya maçında Fransa'ya 16-8 yenilen İsmail Keleş ve Şimal Yılmaz'ın yer aldığı milli takım ise dördüncü oldu.
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