Yusuf Fehmi Genç, olimpiyatlarda kürsüde olmak istiyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 2 altın madalya kazanan Yusuf Fehmi Genç, 2025'te rekorlarla beraber çoğu altın 9 madalya kazandığını, asıl hedefinin 2028'de yeni sıkleti 75 kiloda olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu söyledi.

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç ile Halter Erkekler Milli Takımı Teknik Direktörü Gökhan Kuşçuoğlu, Bulvar Riyad Arena'da gerçekleştirilen halter müsabakalarının ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"REKORLAR GELMEYE DEVAM EDECEK"

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda silkmede 190 ve toplamda 336 kiloyla 2 altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşan Yusuf Fehmi, asıl hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Bu sene benim 9'uncu madalyam oldu. 2025 yılında 4 ayrı şampiyonada elimden gelen mücadeleyi verdim. Bu sene rekorlar da kırdım ve toplamda çoğu altın 9 madalya kazandım. Riyad'da İslami Dayanışma Oyunları bizim için gerçekten çok rahat geçti, 2 altın madalya ile evime döneceğim. Önümüzdeki yarışmalara hazırlanacağız, yeni sıkletler belirlendi artık 71 değil, yeni olimpik 75 kilogram sıkletinde olacağım, hedefim her zaman söylüyorum olimpiyatlar, biz olimpiyatlara hazırlanıyoruz. Bu turnuvaların hepsi olimpiyatlar için, önümüzdeki Avrupa ve dünya şampiyonasında da rekorlar gelmeye devam edecek.

"ÇOK GÜZEL ORGANİZE ETMİŞLER"

"Riyad'da kendimizle yarıştık, çok "çerez" bir yarışmaydı" diyen Yusuf Fehmi, "Hatta 190 kilo kaldırmak üzere podyuma giderken, Arkadan seyircilerin "Çılgın savaşçı" tezahüratları kulaklarıma kadar geldi. Tezahüratlar, alkışlar, ortam çok güzeldi, yarışmayı çok güzel organize etmişler." dedi.

"YİNE REKORLAR KIRACAĞIZ"

2026 sezonunda da rekorlara ve madalyalara devam etmek istediğini dile getiren Yusuf Fehmi, "Bırakmak yok Avrupa'da, dünyada elimizden geldiğince tüm madalyaları toplamaya devam edeceğiz. Yine rekorlar kıracağız. Tabii bu sene 2028 olimpiyatları için kota puanları da başlayacak, olimpiyatlara 75 kilo sıkletinde hazırlanacağım, hedefim Los Angeles Olimpiyatları'nda kürsüde olmak, olimpiyat madalya sevincini yaşamak." şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK İLE TAÇLANDIRACAĞIZ"

Halter Erkekler Milli Takımı Teknik Direktörü Gökhan Kuşçuoğlu da, "Yusuf çok kaliteli bir sporcu, Riyad'da da kalitesini konuşturdu. Yarıştıkça kendini geliştiren bir sporcu, önümüzdeki dönem daha iyi başarılar elde edeceğine inanıyorum. Bu başarıları inşallah Los Angeles'ta şampiyonluk ile taçlandıracağız." dedi.

"ALTIN MADALYA BEKLİYORUZ"

Kuşçuoğlu, Muhammed Furkan Özbek'in de 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda koparmada 140 kiloluk kaldırışıyla altın, silkmede 170 kiloyla gümüş, toplamda 310 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak şampiyon olduğunu hatırlatarak, "Muhammed Furkan ve Yusuf ayrıca arkasından gelen sporcularımız da 2028 Olimpiyatları'nda Türk halter tarihine geçecek madalyalar kazanacak inşallah. Muhammed Furkan da önümüzdeki yıllarda daha da kendini geliştirecek ve Los Angeles Olimpiyatları'nda bu iki sporcumuzdan Muhammed ve Yusuf'tan altın madalya bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH DAHA DA İLERİYE GİDECEĞİZ"

Riyad'a İslami ülkeler arasında Türkiye'nin madalyalar sıralamasında açık ara önde olduğunu, farkını ortaya koyduğunu da kaydeden Kuşçuoğlu, "Ülkemizde Gençlik ve Spor Bakanlığımız, spor teşkilatımız çok iyi yatırımlar yapıyor. Halter adına federasyon başkanımız da bize yönelik bütün destekleri sağlıyor, inşallah daha da ileriye gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.