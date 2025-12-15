Yusuf Fehmi Genç, yeni sıkletinde ikinci kez Avrupa rekoru peşinde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Halterde 2025'te katıldığı şampiyonalardan 9 madalya kazanma başarısı gösteren Ordulu milli halterci Yusuf Fehmi Genç, 2026'da Gürcistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya için çalışmalarına devam ediyor.

Ortaokul döneminde spor hayatına güreşle başlayan ve daha sonra beden öğretmeninin tavsiyesi üzerine halterle tanışan milli sporcu, yaklaşık 10 yıllık kariyerinde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanmayı başardı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da kasım ayında düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 71 kiloda 2 altın madalyayla şampiyonluğa ulaşan Yusuf Fehmi Genç, 2026'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda yeni sıkleti 75 kiloda mücadele verecek.

"BENİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR BAŞARIYDI"

Hazırlıklarını memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde sürdüren Genç, AA muhabirine, 2025'in kendisi için güzel geçtiğini, katıldığı şampiyonalardan çoğu altın olmak üzere 9 madalya kazandığını söyledi.

Dünyanın farklı ülkelerinde İstiklal Marşı'nı okutma gururunu yaşadığını belirten Genç, "2025'in başında rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldum. Bu benim için çok değerli bir başarıydı. Çünkü sıkletimiz değişeceği için kırdığımız bu rekor tarihe gömülecekti. Aynı Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu gibi bizim de tarihe gömülen bir rekorumuz oldu." dedi.

"HEDEFİM İKİNCİ KEZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU KAZANMAKTI"

Genç, daha sonra dünya şampiyonasına katıldığını hatırlatarak, "Orada küçük bir talihsizlik yaşadığım için dünya üçüncüsü oldum. Hedefim ikinci kez dünya şampiyonluğunu kazanmaktı. Elimden gelen mücadeleyi verdim ama üçüncü olarak şampiyonayı tamamladım. Devamında kendi yaş kategorimde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandım." diye konuştu.

Son olarak Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkesini temsil ettiğini aktaran Yusuf Fehmi Genç, silkmede 190 ve toplamda 336 kiloyla 2 altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaştığını anımsattı.

Genç, 2025'te 6'sı altın 9 madalya kazandığını dile getirerek, aynı başarıyı sürdürmek istediğini vurguladı.

"AVRUPA REKORU KIRMAK İSTİYORUM"

Gürcistan'da 2026'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

Şimdiden bu şampiyona için memleketimde çalışmalara başladım. Milli Takım kampına girdiğimde daha özverili şekilde çalışmalarıma devam edeceğim. Artık daha tecrübeli bir sporcuyum. Çünkü gittiğim her yarışma bana daha çok tecrübe kazandırıyor. 2026'da yeni sıkletimde yarışmalara katılacağım. İlk hedefim Gürcistan'da düzenlenecek organizasyonda Avrupa şampiyonu olmak ve 75 kilo sıkletinde yeni Avrupa rekoru kırmak istiyorum.

"GÜZEL DERECELER ELDE EDEREK KOTAYI ALIRIM"

Genç, 2026'nın kendisi için önemli bir yıl olacağına değinerek, "2026'da dünya şampiyonası olacak. Bu aynı zamanda 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na kota verecek bir şampiyona. Olimpiyat yolunda ilk adımı orada atacağız. İnşallah dünya şampiyonasında da güzel dereceler elde ederek kotayı alırım." dedi.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Halterin zorlu bir spor branşı olduğuna işaret eden Genç, şunları kaydetti:

Kilomuzun üç katından fazla ağırlığın altına giriyoruz. Ama öz güvenin olunca bunun üstesinden gelebiliyorsun. Aynı şekilde hazırlık süreçlerinde sporcuya yakışır disiplinle çalışıyorum. 2025'te kazandığım madalyaların hepsi altın madalya değildi. Artık rakiplerimi tanıyorum. 2026'da bu madalyaların hepsinin altın olması için daha özverili ve disiplinli çalışmaya devam edeceğim.

"OLİMPİYAT MADALYASINI GETİRMEYİ İSTİYORUM"

Asıl hedefinin 2028 Los Angeles Olimpiyatları olduğuna vurgulayan Genç, "Olimpiyata katılmak önemli ama ben oraya gittiğim zaman elim boş dönmek istemiyorum. O nedenle çok farklı bir çalışma stratejisi ile antrenmanlarımı yapıyorum. Bir sporcunun en büyük hedefi ve rüyası olimpiyat altın madalyasıdır. Ben de onun için mücadele ediyorum. Bu şekilde devam ederse inşallah ülkemize olimpiyat madalyasını getirmeyi istiyorum." diye konuştu.

Yusuf Fehmi Genç, halterde başarılı olmasına katkı sunan başta ailesi olmak üzere herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.