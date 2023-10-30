Zehra Güneş'e Milyoner'de Fenerbahçe sorusu! Joker olarak Volkan Demirel'i aradı Milli voleybolcu Zehra Güneş, katıldığı bilgi yarışı programında telefon jokeri olarak Volkan Demirel'i aradı.

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ensonhaber.com

Milli voleybolcu Zehra Güneş, katıldığı bilgi yarışı programında Fenerbahçe'yle ilgili gelen bir soruya telefon joker hakkı kullanarak Volkan Demirel'i aradı.

Zehra Güneş, katıldığı bilgi yarışması programında kendisine gelen, "2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe-Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?" sorusu için o dönemde Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'i telefon joker hakkı olarak aradı.

Volkan Demirel'i aradı

Volkan Demirel ise sorunun doğru cevabı olan, "Fenerbahçe kalecisi (Yani ben) 3 penaltı kurtarmışımdır." diyerek milli voleybolcu Zehra Güneş'in bir sonraki soruya geçmesini sağladı.

Zehra Güneş katıldığı bu programda elde edeceği ödülü, Hatay'da voleybol oynayan kız çocukları için kullanacağını da söyledi.