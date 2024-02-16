Zeynep Yetgil, Avrupa üçüncüsü oldu Milli güreşçi 53 kiloda Zeynep Yetgil, Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

AA

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda heyecan sürüyor.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda kadınlarda 53 kiloda Zeynep Yetgil, 57 kiloda Elvira Kamaloğlu ve 65 kiloda Kadriye Aksoy, repesaj maçlarını kazanarak bronz madalya müsabakalarına çıkma hakkı elde etti.

Zeynep Yetgil, 53 kiloda Macaristan'dan Sztalvira Orsus'u 3-1 yenerek bronz madalya kazandı ve Avrupa üçüncüsü oldu.

Elvira ve Kadriye maçlarını kaybetti

Milli sporcu Elvira Kamaloğlu, 57 kilo bronz madalya maçında Ukranya'dan Solomiia Vynnyk'ye 10-6 yenildi.

Bir diğer milli sporcu Kadriye Aksoy ise bronz madalya maçında Moldova'dan Irina Ringaci'ye 10-4 mağlup oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)