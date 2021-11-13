18 yaşında boksta Avrupa Şampiyonu olan Dilara Yücel, "Ringlerin en güzel kadınıyım ve rakiplerimin de korkulu rüyasıyım" diye konuştu.

Eskişehir’de, kilo vermek için başladığı boksta, çıktığı ilk 7 profesyonel maçını da kazanan Dilara Yücel kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

"RİNGLERİN EN GÜZELİYİM VE RAKİPLERİMİN KORKULU RÜYASIYIM"

Kariyerinde 9 maçın 8'ini nakavtla kazanan 18 yaşındaki Yücel, Hürriyet'ten Bilgehan Can'a verdiği röportajda, "Ringlerin en güzel kadınıyım ve rakiplerimin de korkulu rüyasıyım" dedi.

Öğrencilik yıllarında ve günlük hayatında çok fazla tartışan bir kız olduğunu belirten Yücel, biriken negatif enerjisini boks sayesinde atabildiğini belirtti.

Boksa başladıktan sonra daha sakin bir yapısı olduğunu aktaran Yücel, "Bu spora başladıktan sonra ise tartışma ve kavgalardan geri çekilmeyi öğrendim. Boks'a başlamam ise tamamen spontane bir şekilde gelişti" ifadelerini kullandı.

Yücel, hedefinin dünya şampiyonasında başarıyı yakalamak olduğunu vurguladı.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞTU

18 yaşındaki profesyonel boksör Yücel, Türkiye'yi temsil etmek için UBO tarafından 24 Temmuz'da başkent Tiran'da gerçekleştirilen "Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı" organizasyonuna katılmıştı.

Yücel, kadınlar orta sıklet kategorisinde Gürcistanlı rakibi Chakhvashvili'nin organizasyonda sporculara yapılan kovid-19 testinin pozitif çıkmasıyla "Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı"nı kazanmıştı.

Ayrıca Yücel, dünyada kariyer olarak 4 maçını da kazanan en genç profesyonel boksör unvanına sahip.