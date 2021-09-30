Dimitris Pelkas: Hata yapmamızı beklediler ve golü attılar

Olympiakos mağlubiyetinin ardından maçı değerlendiren Dimitris Pelkas, "hakim olmayı denedik. Bizim hata yapmamızı beklediler ve golü attılar" ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin D Grubu'nda Fenerbahçe evinde Olympiakos'u konuk etti.

Hakemin düdüğüyle birlikte maça hızlı başlayan konuk ekip, Francisco Soares'in 6. dakikada attığı golle 0-1 öne geçti.

İlk yarının böyle tamamlanmasıyla birlikte, ikinci yarıya da tempolu başlayan Olympiakos, 62 ve 68. dakikada Giargos Masouras'ın golleriyle farkı üçe çıkardı. Maçın sona ermesiyle birlikte Yunan ekip puanını 6'yı çıkarırken temsilcimiz 1 puan ile grupta üçüncü sırada yer alıyor.

"HATA YAPMAMIZI BEKLEDİLER VE GOLÜ ATTILAR"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dimitris Pelkas, "Başlangıçta oyunu kontrol etmeyi, hakim olmayı denedik. Bizim hata yapmamızı beklediler ve attıkları ilk gol böyle geldi. İkinci yarıda oyuna iyi başladık, benim de değerlendiremediğim, şansız olduğum bir pozisyon vardı. Sonrasında maç 0-2'a geldi ve oyundan düştük." dedi.

"YÜZDE YÜZ İLE OYNANAMIZ GEREKİYOR"

Taraftarın beklentisinin karşılanması gerektiğini vurgulayan yıldız oyuncu, "Taraftarların desteği ne kadar çok sevdiklerini gösteriyor, bizim de bunun karşılığını vererek yüzde yüz ile oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Biz bir takımız savaşırsak iyi sonuçlar gelecektir. Biz bu desteğe karşılık vermeliyiz, 0-3 yenildiğimiz maçtan sonra bize destek verdiler. Biz de oyunda sergileyeceğimiz mücadeleyle karşılık vermeliyiz." diye konuştu.